مصر.. مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بقوات حفظ السلام في مالي

أعلن الجيش المصري، الأحد، مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين بقوات حفظ السلام في دولة مالي.

ووفق بيان للجيش المصري، "نعت القوات المسلحة ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي، والذى استشهد بالأمس إثر تفجير عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام".

وأوضح البيان أن "الحادث أسفر عن استشهاد ضابط صف (مجند) وإصابة 3 آخرين من قوات حفظ السلام المصرية في مالي".

وأضاف أن "دور القوات المسلحة في حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب، وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة".

والسبت، أدان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة مقتل أحد أفراد البعثة الأممية في مالي (مينوسما)، إثر انفجار عبوة ناسفة.

وأوضح غوتيريش، في بيان، "مقتل جندي من قوات حفظ السلام من مصر وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة"، معربا عن خالص تعازيه لأسرة الضحية ولحكومة وشعب مصر.

وتعاني مالي أزمة سياسية وأمنية، واقتتالا قبائليا منذ انقلاب عسكري جرى في مارس/ آذار 2012، أعقبته سيطرة مسلحين على مناطق في شمالي البلاد.

وتُعتبر البعثة الأممية، التي تأسست عام 2013، هدفا لهجمات متواترة تقودها المجموعات المسلحة في البلد الإفريقي. -