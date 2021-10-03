هبوط أول طائرة تحمل شعار "مصر للطيران" في مطار "بن غوريون"

هبطت لأول مرة، الأحد، طائرة تحمل شعار "مصر للطيران" الناقل الوطني المصري في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب وسط إسرائيل، بحسب إعلام عبري.

وقالت قناة "كان" الرسمية، إنه اعتبارا من اليوم ستقوم "مصر للطيران" بتسيير أربع رحلات أسبوعيا بين المطار الإسرائيلي والقاهرة.

ويدور الحديث عن طائرة تجارية هي الأولى التي تحمل شعار الشركة المصرية بشكل علني، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، بدأت الرحلات الجوية المباشرة بين مطار بن غوريون والقاهرة، لكن شركة الطيران المصرية لم تسيّر الرحلات بشكل طبيعي، بحسب المصدر ذاته.

ومنذ ذلك الوقت، أنشأت "مصر للطيران" شركة تابعة لها تسمى "طيران سيناء" ، وكان الغرض الأساسي منها تسيير رحلات جوية بين البلدين، وذلك لتجنب الرحلات الجوية إلى إسرائيل تحت شعار شركة الطيران المصرية الرسمية.

وإضافة إلى استخدام طائرات شركة "طيران سيناء"، اعتادت شركة الطيران المصرية على تسيير طائرات أكبر إلى إسرائيل حسب الحاجة، ولكنها كانت مطلية باللون الأبيض دون أي شعار أو علامة تعريف.

ومع تفشي أزمة كورونا، تم تخفيض رحلات "طيران سيناء" إلى إسرائيل بشكل كبير، وتوقفت في بعض الأحيان.

واليوم، عاد الخط للعمل وهذه المرة بالشعار الرسمي للشركة المصرية الرسمية.

وفي 13 سبتمبر/أيلول الماضي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتجع شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في لقاء استمر 3 ساعات، وبحثا التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، بحسب بيان لمكتب بينيت آنذاك.

ومصر هي أول دولة عربية وقّعت معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1979، لكن العلاقات ظلت على المستوى الرسمي، وسط فتور ورفض شعبي.