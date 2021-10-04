وفاة 10 أشخاص في إعصار "شاهين" الذي يضرب سواحل سلطنة عمان وإيران

تسبب الإعصار المداري "شاهين" الذي يضرب سواحل سلطنة عمان وإيران بوفاة 10 أشخاص على الأقل.

وفي تغريدة للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة العمانية (حكومية) عبر تويتر، الاثنين، فإنه "تم العثور على مواطن مفقود بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة (شمال) مفارقًا للحياة".

والأحد، أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بـ"وفاة طفل في تجمعات مائية بولاية العامرات في محافظة مسقط".

كما أشارت لاحقا إلى "انتشال شخصين من الجنسية الآسيوية من تحت الأنقاض، في انهيار جبل على سكن عمالي في منطقة الرسيل الصناعية بمسقط".

وأوضحت اللجنة الوطنية العمانية "انخفاض تصنيف الإعصار المداري (شاهين)" إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز من 55 إلى 63 عقدة أي من 102 إلى 116 كم في الساعة".

والأحد، أعلنت هيئة مطارات سلطنة عمان، تأجيل وإعادة جدولة الرحلات من وإلى مطار العاصمة مسقط حتى مساء الأحد، بسبب العاصفة "شاهين".

وفي إيران، نقلت وكالة أنباء مجلس الشورى عن نائب رئيس المجلس علي نيكزاد، قوله إن "6 أشخاص لقوا حتفهم في ميناء تشابهار في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق) في إعصار شاهين".

كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "أرنا" عن مساعد شؤون صيد الأسماك بمحافظة سيستان وبلوجستان عطاء الله رئيسي قوله: "فقدان 5 صيادين بسبب إعصار شاهين الذي اجتاح المناطق الساحلية جنوب شرقي ايران".

وقال رئيسي إن قاربين للصيد على متنهما 16 صيادا ضربهما الإعصار، ما أدى إلى ارتطامهما بالصخور وغرقهما، فيما تمكن 11 صيادا من الوصول للساحل ولا يزال 5 صيادين في عداد المفقودين"، حسب المصدر ذاته.

من جانبها، قالت السلطات الإماراتية، الاثنين، إنها على "درجة عالية من التأهب" تحسبا للإعصار، مشيرة إلى أنه قد يؤثر على بعض المناطق الساحلية الشرقية فيها.

وأعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، عبر تويتر: "تطبيق المزيد من الإجراءات في مدينة العين (المجاورة لسلطنة عمان)، تشمل تفعيل العمل عن بعد في الجهات والشركات الحكومية يوم الاثنين، وإغلاق مدخل جبل حفيت، وخيم فحص وتطعيم فيروس كورونا".

وأهاب المكتب بجميع سكان مدينة العين الإماراتية "تجنب الخروج من المنزل إلا للحالات الطارئة"، مشيرا إلى العمل بشكل استباقي لتقييم أوضاع الوحدات السكنية في المناطق المتوقع تأثرها بالإعصار المداري "شاهين".