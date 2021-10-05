الحكومة اليمنية تدعو غروندبرغ لإيجاد "مقاربة مختلفة" لتحقيق السلام

دعت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، هانس غروندبرغ، إلى العمل على إيجاد "مقاربة مختلفة" لتحقيق السلام في البلاد، والكشف عن الطرف المعرقل لإحلاله، ودعم جهود معالجة الوضع الاقتصادي المتردي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الحكومة، معين عبد الملك، وغروندبرغ، خلال أول زيارة يجريها لمدينة عدن (جنوب)، العاصمة المؤقتة، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وفي 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، تسلم غروندبرغ مهامه رسميا كرابع مبعوث أممي لليمن، بعد كل من البريطاني مارتن غريڤيث، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والمغربي جمال بن عمر.

وأعرب عبد الملك عن "تطلعه إلى العمل مع المبعوث الأممي لإيجاد مقاربة مختلفة للتعاطي مع شروط تحقيق السلام وفق خطة تعالج جوهر الصراع، وتحديد الطرف المعرقل بوضوح ودون مواربة".

وأضاف أن "السلام لن يتحقق مع إصرار إيران على سلوكها العدواني ضد العالم عبر مليشيا الحوثي، التي تستخدمها لخدمة مشروعها الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

ودعا عبد الملك، المبعوث الأممي إلى مساندة جهود الحكومة لحشد الدعم الإقليمي والدولي لمعالجة الوضع الاقتصادي.

وأشار أن "البيانات والتحذيرات الدولية حول مؤشرات المجاعة في البلاد حقيقية ومقلقة".

بدوره طالب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدروس الزبيدي" خلال لقائه المبعوث الأممي، في عدن، بإشراك المجلس في مفاوضات السلام الشاملة في البلاد.

واعتبر أن "مشاركة الانتقالي في عملية السلام أساسية، تشمل حضور المجلس كافة مراحل العملية السياسية كطرف رئيسي"، وفق الموقع الإلكتروني للانتقالي.

وبدعوى تهميش وإقصاء الجنوب سياسيا واقتصاديا، يدعو المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله، وهو ما يُواجه برفض شعبي ورسمي واسع.

وأودت الحرب بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.