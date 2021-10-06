الأردن سيزود لبنان بالطاقة الكهربائية عبر الأراضي السورية

أعلن الأردن أنه سيزود لبنان بالطاقة الكهربائية عبر الأراضي السورية، وذلك بعد اتفاق مماثل شمل مصر لإمداد لبنان بالغاز.

جاء ذلك في اجتماع استضافته وزارة الطاقة الأردنية في العاصمة عمان، الأربعاء، ضم الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في كل من الأردن ولبنان والنظام السوري لبحث خطة العمل والجدول الزمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، تم تقديم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا، وإجراء كافة الدراسات الفنية وإعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد .

وقالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، وفق البيان: "اجتماع عمان هدفه إعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين الشبكات في الأردن وسوريا ولبنان، لمساعدة الأخوة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة".

وحضر الاجتماع كل من زواتي ووزير الطاقة اللبناني وليد فياض ووزير الكهرباء في النظام السوري غسان الزامل.

من جانبه، قال الزامل إن النظام حريص مع كلا الجانبين الأردني واللبناني، باتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بتزويد لبنان بالتيار الكهربائي عن طريق الأردن، باستخدام الشبكة السورية.

وقال فياض إن الوزراء الثلاثة اتفقوا على خارطة طريق تذلل العقبات الفنية، فيما تتركز الخطوات المقبلة في موضوع التمكين التمويلي للاتفاقيات من خلال البنك الدولي.

ويرتبط الأردن وسوريا كهربائيًا من خلال خط نقل على جهد 400 كيلو فولت منذ عام 2001، إلا أن خط الربط خارج الخدمة حاليًا منذ منتصف 2012 لأسباب فنية.

في حين ترتبط سوريا ولبنان من خلال عدة خطوط ربط على الجهد 400 و230 و66 كيلو فولت.