حرب 1973.. إسرائيل تكشف عن وثائق سرية تتعلق بحرب أكتوبر

كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السرية عن مستندات تتعلق بلقاءات حكومية عُقدت عشية وخلال حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريح الأربعاء: "بمناسبة مرور 48 عاما على اندلاع حرب الغفران 1973، ينشر أرشيف الدولة التابع لمكتب رئيس الوزراء مستندات جديدة تتعلق بالحرب".

وأضاف إن من بين المستندات "14 ملخصا من جلسات الحكومة التي تناولت إدارة الحرب و21 ملخصا تتعلق بمشاورات دبلوماسية وأمنية حساسة و26 ملخصا تم جمعها في ديوان رئيس الوزراء".

وتابع: "تحتوي هذه المجموعة من الأوراق على 61 مستندا تشمل 1292 صفحة".

ونشرت الوثائق على الأرشيف الإسرائيلي الرسمي.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية: "بموجب أحد البروتوكولات، عقدت قبل اندلاع الحرب بحوالي عشرة أشهر جلسة خاصة بحضور القادة الاسرائيليين السياسيين والأمنيين بعد أن حصلت إسرائيل على معلومات حول نية مصر شن حرب ضدها من المستشار المقرب من الرئيس المصري انور السادات آنذاك، أشرف مروان الذي كان يتعاون مع جهاز المخابرات الخارجية الموساد".

وأضافت: "في الجلسة برزت اختلافات بين المسؤولين حول إمكانية اندلاع الحرب، واعتقدَ رئيس الموساد تسفي زامير أن الرئيس السادات يخضع لضغوطات كبيرة، وبالتالي من الصعب معرفة خططه؛ إلا أن وزير الدفاع موشيه دايان رجّح ألا تشن مصر حربا شاملة، بل معارك استنزافية فقط".

وحرب 1973 أو حرب "العاشر من رمضان" كما تُعرف في مصر، وحرب "الغفران" كما تُعرف في إسرائيل هي التي شنتها مصر وسوريا على إسرائيل بشكل مباغت، وتمكن الجيش المصري من اجتياز قناة السويس التي كانت تحت السيطرة الإسرائيلية.