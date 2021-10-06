مصر.. الإفراج عن 3886 سجينا بمناسبة الذكرى 48 لـنصر أكتوبر

أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء، الإفراج عن 3886 سجينا بمناسبة الذكرى 48 لـ"نصر" أكتوبر/ تشرين الأول 1973.

وتحتفل مصر سنويا بذكرى الانتصار على إسرائيل في حرب السادس من أكتوبر 1973، والتي خاضتها لتحرير أرضها المحتلة في شبه جزيرة سيناء، وتلاها توقيع معاهدة سلام بينهما عام 1979.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية نشرته عبر حسابها على "فيسبوك" بأنه "تم فحص ملفات السجناء على مستوى البلاد لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ 48 لنصر أكتوبر".

وأضاف البيان: "انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن 3886 سجينا"، دون أن تذكر أسماء المفرج عنهم أو المدد التي قضوها أو طبيعة التهم التي تم بسببها سجنهم.

وتم إرفاق البيان بصور تظهر عمليات نقل للنزلاء المفرج عنهم من السجون إلى أقسام الشرطة تمهيدا لإطلاق سراحهم.

وعادة ما تؤكد مصر عدم وجود سجناء "سياسيين" لديها، مؤكدة أن جميع من لديهم يحاكمون في قضايا جنائية مرتبط بعضها بـ"الإرهاب والعنف".

ويحق لرئيس البلاد وفق القانون أن يصدر قرارات بالعفو في مناسبات وطنية.