العاهل المغربي يعيّن حكومة جديدة برئاسة عزيز أخنوش

عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الخميس، حكومة جديدة برئاسة عزيز أخنوش، تضم 24 وزيرا.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، قالت فيه إن الملك ترأس "في القصر الملكي بمدينة فاس (شمال)، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة".

وضمت الحكومة الجديدة 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة، ضمنهم 7 نساء، وفق المصدر ذاته.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، عيّن العاهل المغربي، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، مكلفا بتشكيلها بعدما تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وأعلن أخنوش في 22 الشهر ذاته، التوصل إلى تشكيل حكومة من ثلاثة أحزاب هي "التجمع الوطني للأحرار" (102 مقعد من أصل 395 بالبرلمان)، و"الأصالة والمعاصرة" (86)، و"الاستقلال" (81).

وولد أخنوش في مدينة "تافراوت" (وسط) عام 1961، وهو رجل أعمال متزوج وله ثلاثة أطفال، وينتمي إلى منطقة سوس، وتعرف بكونها مصدرا لأبرز تجار البلاد.