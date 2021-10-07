جيش لبنان: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بانتظار "القرار السياسي"

أعلن الجيش اللبناني، الخميس، أن ملف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "في انتظار القرار السياسي".

جاء ذلك في تصريح لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، خلال اجتماع مع قادة عسكريين، بمنطقة "اليرزة" شرقي بيروت، وفق بيان للجيش اللبناني.

وقال جوزيف عون: "ملف المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية، ينتظر القرار السياسي للبت فيه واتخاذ الإجراء المناسب".

وأضاف: "الجيش اللبناني قام بواجبه الوطني بالمطالبة بحقوق مياهه البحرية، وأظهر احترافية عالية خلال جلسات التفاوض التقنية، استناداً إلى أحكام القانون الدولي".

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة، ووساطة أمريكية، ضمن اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل، حيث عقدت 5 جولات محادثات في الناقورة (جنوبي لبنان)، آخرها كان في مايو/ أيار الماضي.

وكان الوفد اللبناني قدم خلال إحدى جلسات المحادثات التي انعقدت سابقا خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم، إضافيا للبنان، وهو ما ترفضه إسرائيل، فيما لا تزال المفاوضات معلقة منذ ذلك الحين.

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كلم، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها تبلغ 2290 كلم.