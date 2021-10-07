"ي ب ك" الإرهابي يقتل شخصاً في اشتباكات مع الأهالي بالحسكة السورية

دارت اشتباكات بين تنظيم "ي ب ك ـ بي كا كا" الإرهابي وأهالي بلدة تل براك بريف محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، أسفرت عن مقتل شخص على الأقل وجرح 4 آخرون الخميس.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن الاشتباكات اندلعت عندما حاول عناصر التنظيم نقل معدات من محطة كهرباء "تل براق" إلى مكان آخر فتدخل الأهالي لمنعهم ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل مواطن من عائلة " الحلو" وجرح 5 مدنيين 4 منهم بحالة حرجة، نقلوا إلى مشفى مدينة القامشلي الوطني.

وأفادت أن خطاب حسناوي الخطاب نجل شيخ عشيرة البوخطاب من بين الإصابات الحرجة.

من جهة ثانية، أفادت المصادر أن أهالي البلدة سيطروا على حاجزين للتنظيم في محيط البلدة، قبل وصول تعزيزات، وسط استمرار الاشتباكات بين الجانبين.

ويسيطر "ي ب ك" منذ سنوات على مساحات واسعة شرقي سوريا حيث تشكل العشائر العربية غالبية السكان.