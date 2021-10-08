المغرب.. حكومة جديدة برئاسة رجل الأعمال الكبير عزيز أخنوش

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس أعضاء الحكومة الجديدة المكونة من ائتلاف أحزاب ليبرالية ومحافظة برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش.

تتكون حكومة رئيس الوزراء أخنوش، زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، من 24 وزيرا، بينهم سبع سيدات.

احتفظ سبعة وزراء بمناصبهم، بمن فيهم وزيرا الخارجية والداخلية المهمان. نادية فتاح العلوي، التي كانت وزيرة السياحة في الحكومة السابقة، ستكون أول وزيرة للاقتصاد والمالية المغربية.

تم تعيين أخنوش، أحد أغنى الرجال في المغرب، رئيسا للوزراء الشهر الماضي بعد أن احتل حزبه المركز الأول في الانتخابات التشريعية، وحصل على 102 من أصل 395 مقعدا في مجلس النواب بالبرلمان. حل أخنوش محل سعد الدين العثماني، الذي تعرض حزبه العدالة والتنمية، لهزيمة قاسية في انتخابات 8 سبتمبر/ أيلول.

وحصل حزب العدالة والتنمية، الذي أدار الحكومة منذ 2011، على 13 مقعدًا فقط في البرلمان. استقالت قيادة حزب العدالة والتنمية بشكل جماعي بعد الانتخابات، وقالت إن الحزب سينضم إلى صفوف المعارضة.

ويضم الائتلاف الحكومي الجديد التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال المحافظ.