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سوريا.. النظام يعلن تصدي دفاعاته الجوية لـ "قصف إسرائيلي" على مطار عسكري

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 08.10.2021 23:44
سوريا.. النظام يعلن تصدي دفاعاته الجوية لـ قصف إسرائيلي على مطار عسكري

قال النظام السوري، الجمعة، إن دفاعاته الجوية تصدت لـ"عدوان إسرائيلي" استهدف مطارا عسكريا وسط البلاد، وأسفر عن إصابات وخسائر مادية.

ونقلت وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام، عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ مساء اليوم عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف العسكري برشقات من الصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري".

وأضاف المصدر: "صدت وسائط دفاعنا الجوي صواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأوضح أن "العدوان أدى إلى إصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، دون زيادة توضيح.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الموضوع حتى الساعة 20:05 (ت.غ).

وتتعرض مناطق سيطرة النظام، منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها.

ويعتبر "التيفور"، الواقع بريف محافظة حمص، واحدا من أهم المطارات العسكرية للنظام، وسبق أن استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي.


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