الولايات المتحدة تعرب عن ارتياحها لنتائج اجتماع لجنة "5+5" الليبية

قالت واشنطن إنه بوسع التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا "5+5"، "تشكيل نموذج للسياسيين" في الوصول لاتفاق بشأن الانتخابات.

جاء ذلك في بيان مقتضب لسفير واشنطن لدى طرابلس، ريتشارد نورلا، نشرته السفارة الأمريكية عبر صفحتها على موقع "تويتر".

والجمعة، اختتمت اللجنة اجتماعات استمرت 3 أيام في مدينة جنيف السويسرية، أعلنت في ختامه "إقرار خطة عمل لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن".

وقال نورلاند إن "التقدم الذي أحرزه القادة العسكريين في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، يمكن أن يكون نموذجا للقادة السياسيين في التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات".

وتضم اللجنة العسكرية 5 أعضاء من الحكومة و5 من مليشيا خليفة حفتر، وتعمل على تنفيذ وقف اتفاق لوقف إطلاق النار، موقع في جنيف، يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومقاتلين أجانب، بينهم مرتزقة "فاغنر" الروسية، حاربت مليشيا حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وبرعاية أممية، شهدت ليبيا قبل شهور انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

لكن منذ أسابيع اندلعت خلافات حول الصلاحيات وقوانين الانتخابات بين مجلس النواب من جهة والمجلس الأعلى للدولة (نيابي ـ استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جهة أخرى.