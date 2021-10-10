الجزائر.. على فرنسا احترام سيادة الجزائر ومؤسساتها قبل عودة السفير

وضع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شرطاً على فرنسا تلبيته قبل عودة سفير الجزائر إلى باريس، ألا هو "الاحترام التام" من فرنسا لسيادة الجزائر ومؤسساتها.

جاء ذلك في مقابلة لتبون مع وسائل إعلام محلية، بث التلفزيون الرسمي مقتطفات منها، على أن تبث كاملة في وقت لاحق.

وفي رده على سؤال حول شروط الجزائر لعودة سفيرها إلى باريس، قال تبون إن "عودته مشروطة باحترام تام للجزائر بسيادتها ومؤسساتها وقوتها" دون توضيحات أخرى.

وأضاف تبون أن "الجانب الفرنسي لا بد أن ينسى أن الجزائر كانت مستعمرة في يوم من الأيام (..) الجزائر قوية بجيشها وشعبها الأبي الذي لا يرضخ إلا لله".

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، استدعت الجزائر سفيرها في باريس للتشاور، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية العاملة في إطار "عملية برخان" في الساحل الإفريقي.

وجاء الاستدعاء، احتجاجا على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناولت الوضع الداخلي ومرحلة الاستعمار، وفق بيان للخارجية الجزائرية.