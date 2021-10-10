خلاف ألماني إسرائيلي حول قضيتي دولة فلسطين والاتفاق النووي الإيراني

رغم الاستقبال الحافل الذي استقبلت به أنغيلا ميركل، المستشارة الألمانية اليوم الأحد في إسرائيل، لكن سرعان ما ظهرت الخلافات بينها وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي حول قضايا رئيسية مثل برنامج إيران النووي وإقامة دولة فلسطين.

وقالت ميركل إن ألمانيا لا تزال ملتزمة بإحياء الاتفاق النووي مع إيران، وهي الخطوة التي تعارضها إسرائيل.

وأضافت أن بلادها تعتقد أن "حل الدولتين" يظل أفضل طريقة لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر منذ عقود.

وقالت: "بشكل شخصي، أعتقد أنه لا ينبغي استبعاد فكرة حل الدولتين، ودفنها في هذه المرحلة، حتى لو بدا الأمر شبه ميؤوس منه. يجب أن يتمكن الفلسطينيون من العيش بأمان داخل دولة"، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وذكرت أن بناء المستوطنات الاسرائيلية على الأراضي المحتلة التي يطالب بها الفلسطينيون "أمر غير مفيد."

وسرعان ما رد بينيت، الرئيس السابق لمجلس يشع (وهي حركة المستوطنين الرئيسية في الضفة الغربية)، ويعارض إقامة دولة فلسطينية، على تصريحات ميركل.

وقال: "بناء على تجربتنا، فإن معنى الدولة الفلسطينية أنه من المحتمل للغاية قيام دولة إرهاب على بعد سبع دقائق تقريبا من منزلي، ومن أي نقطة في إسرائيل."

وصف بينيت نفسه بالـرجل "البراغماتي"، وقال بدلا من ذلك إنه مستعد لاتخاذ خطوات على الأرض لتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتعليقا على ذلك كتب حسين الشيخ، المسؤول الفلسطيني البارز المشرف على العلاقات مع إسرائيل، تغريدة على تويتر قال فيها: "أبشع أشكال الارهاب هو الاحتلال وليس إقامة دولة فلسطينية وفقا للشرعية الدولية. الإرهاب هو تحدي هذه الشرعية والاستمرار باحتلال أرض وشعب لهم الحق التاريخي والطبيعي بالعيش بحرية وكرامة واستقلال. ونقول سيرحل هذا الاحتلال آجلا أو عاجلا، وحركة التاريخ لا يحددها المستعمرون."

كانت هذه واحدة من الخلافات القليلة بين الحليفين المقربين خلال زيارة ميركل التي تستمر يومين، وجاءت تتويجا لستة عشر عاما قضتها ميركل في السلطة، واتسمت بدعم شبه ثابت لإسرائيل.

واستقبلت ميركل في كل محطة باعتبارها "صديقة حقيقية" لإسرائيل.

وشددت مرارا على التزام ألمانيا بأمن إسرائيل، وقالت إنها واثقة من أن الحكومة الألمانية القادمة التي سيتم تحديدها عقب محادثات ائتلافية مطولة ستتخذ موقفا مشابها.

وقالت: "متفائلة بأن أي حكومة ألمانية، بما في ذلك الحكومة التي تتبع حكومتي، ستلتزم بأمن إسرائيل، وأعتقد أن أي خليفة يصبح مستشارا لألمانيا سيرى الأمر على هذا النحو."

من المتوقع أن يركز جزء كبير من جدول أعمال ميركل على برنامج إيران النووي.

وبينما تعهد الزعيمان بمنع إيران من تطوير سلاح نووي، عبرا عن مقاربتين مختلفتين حول كيفية القيام بذلك.

كانت ألمانيا لاعبا رئيسيا في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران.

انهار الاتفاق بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بدعم من إسرائيل، من الاتفاق عام 2018.

تحاول إدارة بايدن إحياء هذا الاتفاق -المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"- رغم الاعتراضات الإسرائيلية.

وقالت ميركل: "لم أعتقد على الإطلاق أن خطة العمل الشاملة المشتركة مثالية، لكنها أفضل من عدم التوصل إلى اتفاق"، مشيرة إلى أن الوضع "صعب للغاية" في ظل استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم.

ودعت القوى العالمية التي تفاوضت للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك روسيا والصين، إلى إجراء مناقشات، قائلة: "نحن نواجه أسابيع حرجة".

تعتبر إسرائيل إيران أكبر عدو لها، مستشهدة بالوجود العسكري لإيران في سوريا ودعمها للجماعات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة. وتتهم إيران بمحاولة تطوير أسلحة نووية وتقول إن امتلاك إيران أسلحة نووية سيشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل.

وقال بينيت إنه لا فائدة من محاولة استرضاء الإيرانيين. "إنهم يفسرون المصالحة باعتبارها ضعفا"، متهمًا إيران بمحاولة التأجيل للاستمرار في جهود التسلح، مضيفا "هذه مرحلة زمنية حرجة، وموقف ألمانيا يشكل أهمية خاصة".

ومن المتوقع أن تستمر المحادثات بشأن إيران طوال اليوم. كما خططت ميركل للتوقف عند النصب التذكاري الوطني للمحرقة في إسرائيل، ياد فاشيم.

أشارت ميركل إلى أنه بعد مأساة الهولوكوست، التي أشرف فيها قادة ألمانيا النازيون على قتل 6 ملايين يهودي أوروبي، "كان من الممكن إعادة ضبط العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل وإعادة تأسيسها إلى المدى الذي وصلنا إليه".

وقالت إن أمن إسرائيل "سيكون دائمًا ذا أهمية مركزية وموضوعا مركزيا لكل حكومة ألمانية".

وألمانيا هي أكبر شريك تجاري لإسرائيل في أوروبا، وقدمت الحكومة الألمانية دعما قويا لإسرائيل خلال الحروب والأزمات الدبلوماسية.

اتسمت علاقة ميركل ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بالبرود في بعض الأحيان بسبب عدم وجود ما تسمى الكيمياء بينهما، بالإضافة للخلافات حول القضية الفلسطينية.

تؤيد ألمانيا إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بينما لا يدعم نتنياهو وبينيت ذلك.

بيد أن هذه الاختلافات لم تضر كثيرا بالشراكة الأوسع بين البلدين.

ولا تخطط ميركل للقاء نتنياهو، زعيم المعارضة الإسرائيلية الآن. ولن تلتقي القادة الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل.

كان من المقرر أن تجري ميركل الزيارة في أغسطس/آب الماضي، لكنها تأجلت بعد الأزمة التي اندلعت في أفغانستان واستيلاء حركة طالبان على السلطة، ثم أجلت الزيارة إلى ما بعد الانتخابات الألمانية الشهر الماضي.

لا تزال ميركل تشغل منصبها بصفة مؤقتة حتى تشكيل حكومة جديدة، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهر.