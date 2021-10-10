عودة التيار الكهربائي إلى لبنان بعد انقطاع تام بسبب نقص الوقود

عادت إمدادات الكهرباء إلى وضعها الطبيعي اليوم الأحد في لبنان بعد انقطاع تام بسبب توقف أكبر محطتين في البلاد بسبب نقص الوقود، وفق ما أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية.

وتسبب انقطاع الكهرباء في مزيد من المعاناة للبنانيين الذين يكابدون فقدان الوظائف وارتفاع الأسعار ونقص إمدادات الغذاء نتيجة للانهيار المالي المتفاقم في البلاد.

وقالت وزارة الطاقة إنها حصلت على موافقة مصرف لبنان المركزي للحصول على 100 مليون دولار لطرح مناقصات لاستيراد الوقود لتوليد الكهرباء، مضيفة أن شبكة كهرباء لبنان عادت للعمل مرة أخرى بنفس طاقتها قبل توقفها التام.

وأمس السبت، خرجت محطتا الزهراني ودير عمار من الخدمة بسبب نقص الوقود مما أدى إلى توقف شبكة الكهرباء اللبنانية عن العمل بشكل كامل.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مؤسسة كهرباء لبنان قولها يوم السبت إنه جرى الاتفاق مع قيادة الجيش اللبناني على حصول المؤسسة على ستة آلاف كيلولتر من زيت الغاز من مخزونات الجيش لتوزيعها مناصفة على محطتي الزهراني ودير عمار.