وزارة الطاقة اللبنانية ترفع أسعار المازوت والغاز

رفعت وزارة الطاقة اللبنانية أسعار الديزل بنسبة 8 بالمئة والغاز 7بالمئة في السوق المحلية، وفق ما أعلنت في بيان.

وحددت الوزارة، في البيان، السعر الجديد للمازوت بمقدار 226 ألفا و600 ليرة (149 دولارا رسميا) للصفيحة (20 لترا)، بزيادة 18700 ليرة.

وارتفع سعر الغاز إلى 193 ألفا و600 ليرة (127 دولارا) لأسطوانة سعة 10 كليو غرامات، بزيادة 14800 ليرة.

وتضاعفت أسعار الوقود في لبنان 4 مرات في الأشهر الثلاثة الماضية، إذ كان يأمل المواطنون بأن يكون الارتفاع الكبير في الأسعار حلا لأزمة الطوابير، مع الارتفاع الجديد الذي أعلنته وزارة الطاقة، بعد زيادة بنسبة 16 بالمئة الأسبوع الماضي.

وأزمة الوقود إحدى أبرز انعكاسات أزمة اقتصادية حادة يعانيها لبنان منذ أواخر 2019، وتسببت بانهيار مالي، وعدم وفرة النقد الأجنبي الكافي لاستيراد السلع الأساسية.