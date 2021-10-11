وزير الدفاع الإسرائيلي ينتقد رئيس الوزراء لكشفه عملية سرية للموساد تتعلق بطيار مفقود

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي كشف رئيس الوزراء عن عملية سرية يقوم بها جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) لجمع معلومات عن مصير الطيار الإسرائيلي "رون أراد" المفقود جنوبي لبنان منذ 35 عاما.

وقال بيني غانتس في مؤتمر نظمته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية حول الهجرة والاستعاب: "لو كان الأمر بيدي لما عملت على كشف هذه العملية"، وفق القناة "12".

وأضاف: "صادقت على تفاصيل العملية، وحضرت المناقشات التمهيدية، وكنت على إطلاع بالطبع على عملية التنفيذ بأكملها، التي كانت سرية تماما".

وتملص غانتس من توضيح ما إن كان بينيت أبلغ وزير الخارجية، يائير لابيد، فقط بنيته الكشف عن عملية "الموساد" أم لا.

واكتفى بالقول: "لا أخوض في قصص مثيرة جدا للاهتمام لكتابة عنوان رئيسي للإعلام، أنا أنظر فقط إلى ما هو مهم لإسرائيل".

وتابع: "من المهم لإسرائيل أن يعمل رئيس الوزراء ووزير الدفاع معا للحفاظ على أمنها".

وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كشف بينيت، في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست (البرلمان)، عن إطلاق "الموساد" عملية لمعرفة مصير الطيار الإسرائيلي المفقود جنوبي لبنان منذ عام 1986.

وأضاف: "الشهر الماضي، شرعت عناصر الموساد في عملية تهدف إلى العثور على معلومات جديدة حول مصير ومكان وجود رون أراد".

وأردف أن العملية كانت "معقدة وواسعة النطاق"، و"هذا كل ما يمكن قوله الآن، بذلنا جهدا آخر لفهم ما حدث لأراد".

وفُقدت آثار "أراد" إثر سقوط طائرته التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في لبنان عام 1986، أثناء تنفيذ غارات في المنطقة.

ومن جينها، تُجري إسرائيل عمليات بحث واسعة عن "أراد"، لكنها لم تعرف مصيره.

ويُعتقد على نطاق واسع في إسرائيل أن ملاح الجو المفقود لم يعد في قيد الحياة.