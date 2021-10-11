4 قتلى على الأقل في سيارة مفخخة في عفرين شمالي سوريا

انفجرت سيارة مفخخة في مدينة عفرين شمالي سوريا، اليوم الاثنين، وسقط ضحيتها 4 أشخاص على الأقل، وفقا الدفاع المدني السوري.

وقال متطوعون من الدفاع المدني السوري الذي يعمل في مناطق المعارضة، إن حصيلة الضحايا قد ترتفع. وأضاف أن امرأة من بين القتلى.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى بلغ 6، وبينهم مقاتلون من المعارضة. وأوضح أن الجثث احترقت.

وقع الانفجار قرب السوق في مركز المدينة بمكان ليس ببعيد عن نقطة للقوة المسلحة الغالبة في المنطقة "جيش الإسلام"، وفقا للمرصد. وقال المرصد أيضا إن 12 شخصا أصيبوا، بينهم طفلان.