تقرير أمني تركي: نظام الأسد يستعد لشن هجوم بالأسلحة الكيماوية في إدلب

كشف تقرير للوحدات الأمنية التركية إلى أنقرة بشأن التطورات في إدلب، أن النظام السوري والمليشيات الإيرانية تستعد لشن هجوم بالسلاح الكيماوي على المدنيين. وأشار التقرير إلى أنه يتم تخزين المواد الكيميائية بشكل مكثف في منطقة حلب.

جدير بالذكر أن هجمات النظام على السكان المدنيين في هذه المنطقة رغم كل تحذيرات تركيا وإبلاغ روسيا بها كانت البند الرئيسي على جدول أعمال لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي قبل فترة وجيزة.

وأضاف التقرير، الذي أرسلته وحدات أمنية تركية مؤخرًا إلى أنقرة بشأن التطورات في إدلب، أن النظام والميليشيات الإيرانية الداعمة له يستعدون للهجوم بالأسلحة الكيماوية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة "حرييت"، تم التأكيد على تزايد المؤشرات على أن بحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة "حرييت"، تم التأكيد على تزايد المؤشرات على أن النظام السوري والميليشيات الإيرانية يستعدان لشن هجوم على السكان المدنيين بالأسلحة الكيماوية في محيط إدلب خلال فترة ومن ثم اتهام فصائل المعارضة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية.