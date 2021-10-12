الحكومة الإسرائيلية تعارض إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس

أعلن وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر معارضة الحكومة لإعادة فتح الولايات المتحدة الأمريكية قنصليتها العامة في مدينة القدس.

وذكر ساعر في مؤتمر تنظمه صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، أنه يعارض "بشدة" إعادة واشنطن فتح القنصلية التي أغلقها الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وأشار ساعر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يشاركه الموقف بهذا الشأن.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عزمها إعادة فتح قنصليتها في القدس، دون أن تحدد موعدا لذلك.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في أكثر من مناسبة في الأشهر الأخيرة، إنها ستمضي قدما في إعادة فتح القنصلية التي تتولى المسؤولية عن العلاقة مع الفلسطينيين.

وأغلقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القنصلية في العام 2019، وجعلتها قسما في السفارة الأمريكية بعد نقلها من مدينة تل أبيب إلى القدس.

هذا فيما رحب الفلسطينيون بقرار الإدارة الأمريكية إعادة فتح القنصلية، وطالبوا بسرعة تنفيذ القرار.