الحكومة اليمنية تجدد تحذيرها من كارثة إنسانية بسبب الحصار الحوثي

جددت الحكومة اليمنية تحذيراتها من حدوث كارثة إنسانية جديدة جراء الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على مديرية العبدية بمحافظة مأرب منذ قرابة شهر، ما أدى إلى نفاذ المخزون من أدوية ومستلزمات طبية عاجلة، إضافة إلى توقف المعدات في المستشفى الوحيد بالمديرية، وذلك بسبب نفاذ مادة الديزل وانقطاع الكهرباء بشكل كامل.

من جانبه غرد وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني على موقع تويتر، مشيرا إلى وجود 160 مصابا من المدنيين بينهم نساء وأطفال، جراء القصف الحوثي المتواصل على الأحياء السكنية بشكل عشوائي بمنطقة العبدية بالصواريخ والمدفعية، وبسبب الحصار عجزت المشفى عن تقديم الخدمات، كما تعذر نقل المصابين إلى مناطق أخرى.

وانتقد الإرياني الصمت الدولي خاصة من الأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي حيال ما وصفها بجرائم حرب وإبادة جماعية ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين الذين تقدر أعدادهم بحوالي 35 ألف شخص، وحرمانهم من كل وسائل الحياة وحقوقهم الإنسانية.

وفي سياق متصل أجرى وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك اتصالا هاتفيا مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي لمناقشة الوضع الإنساني المأساوي -على حد وصفه- لعشرات الآلاف من اليمنيين بمأرب، داعيا الأمم المتحدة إلى التدخل وإنقاذ المحاصرين.

يذكر أن أحدث الإحصاءات لوكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تشير إلى أن هناك 20.7 مليون شخص في اليمن بحاجة عاجلة إلى مساعدات إنسانية فقط لعام 2021، بينما يواجه أكثر من نصف السكان أزمات كبرى من انعدام الأمن الغذائي.