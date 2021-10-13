العاهل الأردني يزور الدوحة للمرة الأولى منذ 2013

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالعاصمة الدوحة، وبحث معه مستجدات الوضع في المنطقة.

ووصل الملك الأردني للبلاد، الثلاثاء، بحسب بيان للديوان الأميري القطري، في زيارة رسمية هي الأولى له منذ عام 2013.

وذكر ديوان الأميري القطري أنه جري خلال الجلسة "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية".

كما رحب أمير قطر بالملك الأردني في الدوحة، متمنياً له طيب الإقامة وللعلاقات الأخوية بين البلدين المزيد من التطور والنماء في كافة المجالات، وفق البيان الذي لم يحدد مدة الزيارة.



من جانبه، أعرب الملك الأردني عن تطلعه لتعزيز الروابط الأخوية وعلاقات التعاون بما يحقق التطلعات المشتركة ويصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ووصف ملك الأردن زيارته الأولى له منذ عام 2013 إلى قطر، بأنها "رسالة مهمة لشعبينا الشقيقين"، وفق بيان للديوان الملكي.

وحسب البيان ذاته، أجرى الجانبان مباحثات موسعة، تبعها لقاء ثنائي، أكد خلالها الملك عبد الله "مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (...)".

وفي السياق ذاته، شدد ملك الأردن على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لهذا الحل، كونه "السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة".

وتناولت المباحثات التطورات في الملف السوري، حيث أكد الملك عبد الله دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.

وتم التأكيد على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

وعلى هامش الزيارة، وقعت الحكومتان الأردنية والقطرية اتفاقية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، دون تفاصيل عن آليات ذلك.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية الأردنية، لبناء شراكة استراتيجية بين البلدين وتطوير فرص التعاون.

وشهدت العلاقات بين الأردن وقطر قفزة كبيرة، خاصة بعد عودة تبادل السفراء منتصف 2019، وتقديم الدوحة مساعدات للمملكة بقيمة 500 مليون دولار.

وزار الأمير القطري الأردن في 23 فبراير/ شباط 2020، في أول زيارة له عقب اندلاع الأزمة الخليجية عام 2017، وعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في 2019.