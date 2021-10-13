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قطر: اتفاقات "أبراهام" لا تساهم في حل أزمة عملية السلام

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 13.10.2021 10:59
آخر تحديث في 13.10.2021 11:03
قطر: اتفاقات أبراهام لا تساهم في حل أزمة عملية السلام

قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، الأربعاء، إن عملية السلام في الشرق الأوسط لا تشهد أي أفق، وبالتالي فإن اتفاقات "أبراهام" للتطبيع مع إسرائيل لا يمكن أن تساهم في حل الأزمة.

جاء ذلك خلال كلمة له في اليوم الثاني لمنتدى الأمن العالمي 2021، تحت شعار "بين التعاون والتنافس- الأمن الدولي: تحديات التنافس وآفاق التعاون"، المنعقد حالياً بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف: "لا نشهد أي أفق في عملية السلام، وبالتالي فإننا نرى أن اتفاق إبراهام (الذي وقعته كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان مع إسرائيل) لا يمكن أن يساهم في حل الأزمة".

وشدد على أنه "لا ينبغي أن نركز على التطبيع الاقتصادي وننسى الاحتلال (الإسرائيلي للأراضي العربية)".

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