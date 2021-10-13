كارلوس غصن: غادرت اليابان لاستحالة دفاعي عن نفسي أمام محاكمها

قال رجل الأعمال اللبناني، الرئيس السابق لشركة "نيسان موتورز" للسيارات، كارلوس غصن، إنه اضطر إلى الهروب من اليابان بسبب ارتفاع نسبة الإدانة فيها إلى 99.4 بالمئة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لشبكة قنوات "NHK" الحكومية اليابانية، الثلاثاء، أوضح فيها أن سبب هروبه هو انعدام فرصة تغلبه على المحكمة بأي شكل من الأشكال.

وأضاف: "أدركت أنني عاجز عن الدفاع عن نفسي في بلد تصل فيه نسب الإدانة إلى 99.4 بالمئة، لافتا إلى تعرضه وعائلته إلى مشاكل هناك، وأن الحل الوحيد كان مغادرة اليابان".

وطالب غصن السلطات اليابانية بتسليم ملفات القضية إلى نظيرتها اللبنانية.

وأوضح أنه يعيش حياة سعيدة في لبنان، قائلا: "أنا سعيد ومشغول، وأؤدي العمل الذي أحبه، أقوم بتدريس استراتيجيات العمل بشكل طوعي في الجامعة، فضلا عن تأليف كتاب".

وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، جرى توقيف غصن في العاصمة اليابانية طوكيو بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية" حين كان رئيسا لشركة نيسان، التي سبق وأنقذها من الإفلاس.

ودخل غصن السجن لمدة 130 يوما، ثم أُفرج عنه بكفالة بانتظار محاكمته في أبريل/ نيسان 2020، لكنه تمكن من الهرب رغم خضوعه للمراقبة.

ووجه القضاء التركي تهمة "تهريب مهاجرين" إلى 7 أشخاص في إسطنبول، يعملون في شركة شحن جوي (خاصة)، على خلفية إعلان مرور غصن من المدينة التركية، خلال هروبه من اليابان إلى لبنان.