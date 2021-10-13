وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي يلتقي وزير العدل السوداني في أبو ظبي

كشف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، أنه التقى اليوم الأربعاء مع وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، في أبو ظبي بدولة الإمارات.

وغرد فريج على موقع تويتر ناقلا عن الوزير السوداني قوله بأن التعاون مع إسرائيل في مجالات التربية والثقافة، أهم لدى بلاده من التعاملات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الطرفين بحاجة إلى التعرف على بعضهما البعض، وتعزيز الروابط الإنسانية.

وتابع الوزير الإسرائيلي أنهما اتفقا على تعزيز المشاريع المشتركة خاصة في التعليم والثقافة.

وكان عيساوي فريج الوزير العربي، والعضو في حزب ميرتس الإسرائيلي اليساري، في زيارة إلى الإمارات لعقد عدة لقاءات مع مسؤولين في الدولة.

ومع نهاية عام 2020 أعلنت كل من السودان وإسرائيل تطبيع العلاقات بينهما.