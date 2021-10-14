الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، بتأمين ظروف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ومساعدة لبنان في هذا الاتجاه، مشددا على أهمية تحقيق هذه العودة.

تصريح عون جاء خلال استقباله مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في قصر بعبدا، شرق بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

ودعا عون المنظمات الدولية إلى تقديم المساعدات للنازحين لدى عودتهم إلى سوريا، لأن ذلك يشجّع على تحقيق هذه العودة.

بدوره، نوّه غراندي بما يقدّمه لبنان من تضحيات لرعاية شؤون النازحين السوريين، لافتا إلى العمل الذي تقوم به المفوضية للمساعدة في حل هذه المشكلة الصعبة.

ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما تقدر الحكومة عددهم بـ 1.5 مليون، على خلفية الحرب في بلادهم منذ عام 2011.

ووعد غراندي بمضاعفة العمل أكثر لتوفير الثقة لعودة آمنة للنازحين، كاشفاً أن زيارته المقبلة إلى سوريا ستخصّص للبحث في كيفية المساعدة على عودة النازحين بعد توفير الضمانات اللازمة لهم.

وقال إن المفوضية تنسّق أيضًا مع البنك الدولي لتمويل برامج مساعدات للدول التي تستضيف نازحين ومنها لبنان.

كما التقى غراندي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري، ووزير المال يوسف الخليل، ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، باحثا معهم مسألة النزوح السوري ومعاناة المجتمعات المضيفة.

ويشكو لبنان من تداعيات اقتصادية واجتماعية لاستضافة هؤلاء اللاجئين، خصوصا في ظل معاناته حاليا أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، بجانب تداعيات جائحة كورونا، وانفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت، في 4 أغسطس/ آب 2020.