الصدر يعلن تجميد عمل فصيله المسلح "سرايا سلام" في محافظتين

قرر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، تجميد عمل فصيله المسلح سرايا السلام في محافظتي بابل (وسط العراق) وديالي (شرق)، دون بيان أي أسباب.

جاء ذلك في بيان نشره الفصيل أوضح فيه أيضا أن هذا القرار يأتي انطلاقا من الصالح العام، دون مزيد من التوضيح.

وسرايا السلام هي الجناح العسكري للتيار الصدري، كما أنها ضمن فصائل الحشد الشعبي التابع رسميا للقوات المسلحة العراقية.

ويأتي هذا القرار بعد تصدر الكتلة الصدرية المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية المبكرة.

ووفق النتائج الأولية التي نشرتها الوكالة الرسمية تصدرت الكتلة الصدرية النتائج بـ 73 مقعدا من أصل 329، بينما حصلت كتلة، تقدم بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، فيما حلت كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ

37 مقعدا.