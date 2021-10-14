غارة إسرائيلية على مطار عسكري تقتل أربعة جنود في وسط سوريا

أغلقت إسرائيل المجال الجوي في هضبة الجولان أمام الرحلات الجوية المدنية، بعد ساعات من ورود أنباء عن هجوم منسوب إلى إسرائيل في سوريا، وفق ما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الخميس.

من جانبه، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الليلة الماضية، مقتل جندي سوري وثلاثة مقاتلين موالين لإيران ليل الأربعاء في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر بمحافظة حمص في وسط البلاد.

من جهته أعلن مصدر عسكري في النظام السوري مقتل جندي سوري وإصابة ثلاثة آخرين في القصف الإسرائيلي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقال المصدر إنه "حوالي الساعة 23,34 (20:34 ت غ)، نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر مستهدفاً برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به".

وقال المرصد السوري إنّ "الضربات الإسرائيلية طالت مواقع لمقاتلين إيرانيين، بينها برج الاتصالات التابع لهم أيضاً، قرب مطار التيفور العسكري جنوب شرق مدينة تدمر".

وأسفر القصف، وفق المرصد، عن مقتل جندي سوري وثلاثة مقاتلين موالين لإيران لم يتمكن من تحديد جنسياتهم. كما أصيب سبعة آخرين بجروح، بينهم ثلاثة جنود سوريين.

وفي الثامن من الشهر الحالي، قتل عنصران غير سوريين من المقاتلين الموالين لإيران، وفق المرصد السوري، في قصف إسرائيلي استهدف أيضاً مطار التيفور ومحيطه، فيما تحدث الإعلام الرسمي عن إصابة ستة جنود سوريين.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.