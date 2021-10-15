لبنان.. إغلاق عام حدادا على أرواح ضحايا اشتباكات بيروت

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عن إغلاق عام اليوم الجمعة، حدادا على أرواح قتلى اشتباكات بيروت.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب ميقاتي يوم أمس الخميس، حيث أمر بأن تقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة، والبلديات، والمدارس الحكومية، والخاصة.

وكان 6 أشخاص قد فقدوا حياتهم وأصيب 32 آخرون خلال اشتباكات متفرقة شهدتها العاصمة بيروت، بعد أن أطلق النار مجهولون بكثافة بمنطقة الطيونة على مؤيدين لحزب الله وحركة أمل، وذلك خلال مظاهرة منددة بقرارات المحقق العدلي "طارق البيطار" في قضية انفجار مرفأ بيروت.

من جانبها اتهمت جماعة حزب الله وحركة أمل مجموعات مسلحة تابعة لحزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع بالتسبب بأحداث يوم أمس، إلا أن الدائرة الإعلامية لحزب القوات اللبنانية طالبت الجيش اللبناني بإصدار بيانا مفصلا يوضح فيه ملابسات ما جرى منذ اللحظة الأولى.

مضيفة في البيان الصادر عنها " كي لا يستغل بعضهم وخصوصا حزب الله هذه الأحداث الأليمة ليطلق الاتهامات شمالا ويمينا، حتى يخرج من المأزق الذي وضع فيه نفسه وبيته وبيئته الحاضنة والبلاد فيه".

جدير بالذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي، وجه قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت 10 مسؤولين وضباط بينهم نائبان من حركة أمل ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.

وفي 4 أغسطس/ آب من العام الماضي وقع انفجار. ضخم في مرفأ بيروت، أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين.