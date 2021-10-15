وزير الخارجية السعودي: جادون في المحادثات مع إيران لكنها لم تحرز تقدما ملموس

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده جادة في المحادثات مع إيران، واصفا إياها بأنها كانت ودية واستكشافية.

وأكد بن فرحان خلال مقابلته مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الأمر ليس تحولا كبيرا بالنسبة لبلاده التي تسعى لإيجاد سبل لتحقيق الاستقرار بالمنطقة، مشيرا إلى أن بلاده تدرس السماح لإيران بإعادة فتح قنصليتها بمدينة جدة، إلا أن المحادثات لم تحرز تقدما كافيا لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

وأوضح الوزير السعودي أن طهران تحاول إرسال رسائل للغرب، حيث تقول " انظروا لقد حللنا مشاكلنا مع السعودية، ونحن قادرون على حل أي أمور أخرى، لذلك لا تتحدثوا معنا عن الأمن الإقليمي، فقط عاملونا كدولة طبيعية ودعونا نحيي الاتفاق النووي".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قد أعلن سابقا أن بلاده بدأت محادثات جديدة مع السعودية حول الملف اليمني، مشيرا إلى أن المحادثات تمضي في مسار جيد من وجهة نظره.

جدير بالذكر أن العلاقات السعودية الإيرانية قُطعت منذ مطلع عام 2016 بسبب خلافات سياسية.