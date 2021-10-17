اليمن.. الحوثيون يعلنون سيطرتهم على 5 مديريات بمحافظتي شبوة ومأرب

أعلنت جماعة الحوثي، الأحد، سيطرتها على 5 مديريات وأجزاء من مديرتين بمحافظتي شبوة ومأرب في اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، أوردته قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الجماعة، فيما لم يصدر نفي أو تأكيد له من الحكومة اليمنية حتى الساعة 12:40 ت.غ.

وقال سريع إن قواتهم "نجحت في تنفيذ عملية (ربيع النصر) في محافظتي مأرب (وسط) وشبوة (جنوب شرق) وتحقيق أهدافها بشكل كامل".

وأضاف: "خلال العملية تم تحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين في محافظة شبوة، وحريب والعبدية في مأرب".

ولفت إلى أن "الجماعة حررت أيضا أجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد في مأرب".

وأفاد بأن "المساحة الإجمالية للمناطق التي تم السيطرة عليها في العملية تبلغ 3200 كيلومتر مربع".

وتحدث عن أن "العملية أسفرت عن مصرع وإصابة وأسر المئات" من القوات الحكومية.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.