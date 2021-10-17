مفوضية الانتخابات العراقية تنشر نتائج الاستحقاق البرلماني

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، السبت، نشر نتائج الاستحقاق البرلماني على موقعها الإلكتروني.

وأفاد رئيس المفوضية عدنان جليل، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، بإنهاء "عمليات تدقيق نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث تم العد والفرز اليدوي وتدقيق لـ 3681 محطة اقتراع، وأظهرت نتائج العد والفرز مطابقتها بنسبة 100 بالمئة للفرز الإلكتروني".

وأضاف أن "نتائج الانتخابات البرلمانية نشرت على موقع المفوضية (رسمية) الإلكتروني، ويمكن للجميع الاطلاع عليها"، مشيرا إلى أنها "قابلة للطعن".‎

وأردف أن "مفوضية الانتخابات تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع الكيانات السياسية، ومهمتها المحافظة على أصوات الناخبين، وقد نجحت في ذلك".

وأشار جليل، إلى أن "نتائج الانتخابات ستبقى أولية لحين المصادقة عليها".

والاثنين، نشرت المفوضية أسماء الفائزين على موقعها، استنادا إلى النتائج الإلكترونية، دون الإشارة للكتل السياسية التي مثلوها بالانتخابات، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ 2005.

وتصدرت "الكتلة الصدرية" النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329 بالبرلمان، فيما حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا.

وحلت في المرتبة الثالثة، كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (2006 ـ 2014) بـ37 مقعدا.

وعقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، بدأت المفوضية العليا، بإعادة الفرز اليدوي للأصوات بـ3881 مركز اقتراع، جراء شكوك في نزاهة نتائجها، لأسباب مختلفة، بينها تعطل أجهزة الفرز الإلكترونية، وغيرها.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات، فإنها تلقت 356 شكوى على عملية الاقتراع.

وتواجه النتائج الأولية اعتراضات من قبل عدة قوى شيعية وعلى رأسها تحالف "فتح" الذي يضم أذرعا سياسية لفصائل مسلحة متنفذة مرتبطة بإيران.

وجاءت الانتخابات التي عقدت الأحد، قبل عام من موعدها المقرر، بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019 واستمرت أكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.