المملكة السعودية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

نصحت السعودية مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان بسبب "الأحداث الأمنية الراهنة" فيما حثت رعاياها المتواجدين هناك على "أخذ الحيطة والحذر".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السعودية، نشرته عبر حسابها بـ"تويتر مساء الأحد، تحت عنوان "تنبيه"، مرجعة إياه إلى "الأحداث الأمنية الراهنة في لبنان".

وقالت الوزارة إنه يجب "الالتزام بعدم السفر إلى لبنان خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها".

وحثت رعاياها في لبنان على "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات لخطورتها على أمن وسلامة المواطن".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات اللبنانية بشأن البيان السعودي.

والخميس، اندلعت مواجهات مسلحة في شارع الطيونة بين منطقتي الشياح ذات الأغلبية الشيعية وعين الرمانةـ بدارو ذات الأغلبية المسيحية في العاصمة بيروت.

وبدأت الاشتباكات بإطلاق نار خلال احتجاج شيعي نظمه مؤيدون لجماعة "حزب الله" وحركة "أمل" الشيعيتان، رفضا لقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.

واتهمت جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" ما قالتا إنها "مجموعات مسلحة" تابعة لحزب "القوات اللبنانية" (مسيحي)، بزعامة سمير جعجع، بقتل وجرح مؤيدين لهما خلال المظاهرة، وهو ما نفاه الأخير.