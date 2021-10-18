اندلاع حريق في وحدة إزالة الكبريت في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

اندلع حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي في مصفاة ميناء الأحمدي، جنوب شرق الكويت، على ما أعلنت شركة البترول الوطنية في الكويت.

وذكرت شركة البترول الوطنية في تغريدة على تويتر الاثنين، أن فرق الإطفاء ما زالت تتعامل مع الحريق حتى الساعة (06:24 ت.غ)، "علما أنه لم تقع أي إصابات".

وعزلت الشركة إحدى الوحدات النفطية الرئيسة في الميناء "وجميع الخطوط المؤدية لها.. ولم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وتزويد وزارة الكهرباء والماء بسبب الحريق".

وميناء الأحمدي النفطي في الكويت هو أحد أكبر موانئ تصدير النفط في العالم، وقادر على استقبال مختلف الناقلات على تنوع أحجامها.