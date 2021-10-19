فلسطين: السياسات الاستعمارية لإسرائيل تجعل حل الدولتين "مستحيلاً"

اعتبر المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الثلاثاء، أن السياسات الاستعمارية التي تنتهجها إسرائيل على الأرض، تهدف علانية إلى "جعل حل الدولتين مستحيلاً".

جاء ذلك في كلمته خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بمدينة نيويورك، لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط، والانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال منصور: "إسرائيل تصر على استمرار احتلالها غير الشرعي، وهذا واضح في السياسات الاستعمارية التي تنتهجها على الأرض، والتي تهدف علانية إلى جعل حل الدولتين مستحيلاً، وهو واضح في تصريحات مسؤوليها الذين ينكرون حقنا في تقرير المصير".

وأضاف: "إسرائيل لا تسترشد إلا بشهيتها الاستعمارية، وقد اتضح ذلك مرارا وتكرارا في سياساتها وممارساتها التي تنتهك القانون الدولي، وهي سبب معاناة الشعب الفلسطيني الذي عانى من الحرب ومن بؤس المنافي لأجيال".

وأشار منصور إلى أن إسرائيل تعتقد أن الجزء الأخير من خطتها هو استسلام الشعب الفلسطيني، وهي تسميها "قبول" الفلسطينيين بالواقع غير القانوني الذي خلقته.

وأكد الدبلوماسي الفلسطيني، أننا "بحاجة إلى نهج جماعي يعتمد على المواقف التي اتخذها هذا المجلس، نهج يستكشف الأدوات المتاحة على الصعيدين الوطني والدولي بروح حقيقية من التعددية ويلتزم بالحل السلمي للنزاعات".

وتابع مخاطبا أعضاء المجلس: "دعونا نبدأ بكبح جماح الإجراءات الأحادية غير القانونية (من إسرائيل)، ولنبدأ باستكشاف كل السبل المتاحة لتزويد الشعب الفلسطيني بالحماية التي يستحقها".

وطالب منصور بحشد النوايا الحسنة والوسائل المتاحة في جميع أنحاء العالم من خلال عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الرباعية الدولية (تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتّحدة) يشارك فيه الفاعلون الذين يمكنهم المساهمة في السلام.

وتدعو السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي، منذ سنوات، إلى توفير حماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، في ظل انتهاكات إسرائيلية يومية بحقه.

ومنذ أبريل/نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.