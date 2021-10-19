في لهجة تهديد.. حزب الله اللبناني يكشف عن عدد مقاتليه

كشف حزب الله وللمرة الأولى، أن لديه 100 ألف مقاتل مدربين.

وأعلن حسن نصر الله عن قوام الذراع المسلحة للجماعة الشيعية في خطابه الأول منذ مقتل سبعة أشخاص في معركة بالأسلحة في شوارع بيروت الخميس الماضي.

ويصعب التأكد من صحة أعداد الجماعة المسلحة السرية. وفي حال كان العدد الذي ذكره نصر الله صحيحا، ستكون الجماعة أكبر من القوات المسلحة اللبنانية التي يقدر قوامها بنحو 85 ألف جندي.

ويأتي خطاب نصر الله، في وقت تصاعدت فيه التوترات في لبنان على خلفية الاشتباكات، ومسار التحقيق في انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020، الذي أودى بحياة 215 شخصا.

وانتقد حزب الله وحلفاؤه القاضي الذي يقود التحقيق، مطالبين بتنحيته عن القضية.

وتأتي أعمال العنف التي حدثت الخميس في وقت أشار فيه مسؤولون من حزب الله إلى أن قاض التحقيق يميل إلى تحميلهم مسؤولية الانفجار الهائل.

وشهدت مواجهات الخميس معارك بين مسلحين استمرت لعدة ساعات بالبنادق الآلية والقذائف الصاروخية في شوارع بيروت.

وهذه المواجهة هي الأكثر عنفا في المدينة خلال سنوات، وتعيد للأذهان أحلك حقبة شهدتها البلاد أثناء الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وفي خطابه، اتهم نصر الله زعيم حزب مسيحي يميني بالسعي إلى إشعال حرب أهلية في البلد العربي الصغير.

واتهم زعيم حزب الله سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية، بـ "اصطناع" صدامات الخميس في منطقة الطيونة ببيروت، ووصفه بأنه مجرم وقاتل.

وقال نصر الله إن "البرنامج الحقيقي لحزب القوات اللبنانية هو الحرب الأهلية لأن الحرب الأهلية هي التي تؤدي إلى تهجير المسيحيين وأن تحصرهم في منطقة معينة وبالتالي إنشاء كانتون مسيحي يهيمن عليه حزب القوات ولا مكان فيه لأحد آخر".

وأضاف مخاطبا جعجع وحزبه قائلا: "تأدبوا وخذوا عبرة من كل حروبكم وخذوا عبرة من كل حروبنا".

ولم يصدر بعد تعليق عن جعجع.

وزعم نصر الله أن جعجع وحزبه حاولا إثارة الخوف لدى المسيحيين من نوايا حزب الله، في الأغلب لخدمة دول أجنبية، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض دول الخليج، التي جعلت هي الأخرى من الجماعة الشيعية عدوا.

يشار إلى أن جعجع حليف مقرب إلى السعودية التي تنتقد حزب الله المدعوم من إيران.

وقاد جعجع ميليشيا القوات اللبنانية المسيحية خلال الحرب الأهلية وقضى أكثر من عشر سنوات في السجن.

وتم إطلاق سراحه ضمن عفو عام عقب انسحاب القوات السورية من لبنان عام 2005. وحاليا يقود جعجع المناهض لسوريا حزب القوات اللبنانية.