لأول مرة.. مناورة مصرية سودانية لتأمين الحدود

أعلن الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، انطلاق مناورة مع نظيره السوداني غربي مصر، تهدف إلى تأمين الحدود.

وأفاد المتحدث باسم الجيش العقيد غريب عبد الحافظ بأن فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك والتي تحمل شعار "حارس الجنوب1"، ستستمر حتى يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وكشف عبد الحافظ أن مثل هذا التدريب ينفذ لأول مرة بين الجانبين بمشاركة عناصر من حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود.

ووفق ما ذكره البيان، يأتي هذا التدريب ضمن تبادل الخبرات بين البلدين وتعزيز التعاون العسكري، إضافة إلى تطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية.

ويتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية، للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين، وتحقيق التجانس بين القوات بهدف توحيد المفاهيم القتالية، وصقل مهارات القوات المشتركة.

كما يشمل التدريب إقامة معرض للأسلحة والأجهزة والمعدات التي تستخدم حديثا في مجال حرس الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل.

وتعاني الحدود السودانية الإثيوبية توترات منذ عدة أشهر، وذلك بعد إعلان الجيش السوداني في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي سيطرته على كامل أراضي بلاده، بينما تتهم أديس أبابا السودان بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الأثيوبية وهو ما تنفيه الخرطوم.