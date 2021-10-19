مضرب عن الطعام منذ 90 يوما.. المعتقل الفلسطيني القواسمة يواجه خطر الموت

أعلن جواد بولس محامي نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن المعتقل الفلسطيني لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقداد القواسمة، يواجه خطر الموت المفاجئ.

وأضاف بولس في البيان الصحفي الذي أصدره، أن القواسمة مضرب عن الطعام منذ 90 يوما، احتجاجا على اعتقاله الإداري، مضيفا أن وضعه الصحي حرج للغاية، وأن الأعراض الظاهرة عليه تؤكد تراجعا خطيرا في جهازه العصبي، مما قد يؤدي إلى أضرار جسمية بالدماغ.

واعتقل القواسمة إداريا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، فيما أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يقضي بتجميد اعتقال القواسمة في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهذا القرار لا يعني إخلاء سبيله، بل إخلاء مسؤولية إدارة السجن والمخابرات عن مصيره المنتظر.

ويواصل القواسمة مع خمسة أسرى آخرين إضرابهم عن الطعام، احتجاجاً على الاعتقال الإداري الذي يتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، ويكون بدون محاكمة، فهو يعتمد على ملف سري تقدمه المخابرات الإسرائيلية ويتم تجديده مرات متتالية.

ويبلغ عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريا نحو 520 معتقلا من بين 4600 أسيرا يقبعون في سجون الاحتلال.ر