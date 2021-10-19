وزير خارجية قطر يتسلم أوراق اعتماد أول سفير لمصر منذ 2017

تسلم وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، أوراق اعتماد سفير مصر، عمرو الشربيني، وهو الأول منذ أن انتهت مطلع العام الجاري أزمة سياسية خليجية اندلعت صيف 2017.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، تسلم اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير مصر".

وتمنى "آل ثاني" لسفير مصر "التوفيق والنجاح في أداء مهامه، وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والارتقاء".

ولم تصدر عن الخارجية المصرية إفادة حتى الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش بشأن تسلم أوراق اعتماد السفير.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، تسلم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أوراق اعتماد سالم بن مبارك آل شافي سفيرا فوق العادة مفوضا للدوحة لدى القاهرة.

وقررت مصر، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، تعيين عمرو الشربيني سفيرا فوق العادة لدى قطر، وتلاه بنحو شهر قرار الدوحة تعيين آل شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى القاهرة.

ويتمتع السفير فوق العادة بصلاحيات قانونية موسعة تشمل توقيع اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها، وهو ما لا يحق للسفير العادي.

وفي يونيو/ حزيران 2017، اندلعت أزمة سياسية حادة قطعت خلالها كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر.

وأُسدل الستار على هذه الأزمة بتوقيع "بيان العلا" بالسعودية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، ومن حينها تشهد العلاقات المصرية القطرية عودة سريعة إلى وضعها الطبيعي.