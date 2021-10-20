إدانة ضابط بالجيش الإسرائيلي باغتصاب فلسطينية والتحرش بأخريات

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن حكم قضائي أصدرته محكمة عسكرية قبل 5 سنوات، على ضابط كان يعمل في الإدارة المدنية، بالسجن لمدة 11 عاما وطرده من الجيش، وذلك بعد إدانته باغتصاب سيدة فلسطينية، والتحرش بأخريات.

ووفقا للصحيفة فإن إسرائيل قد فرضت حظرا على نشر هذا الحكم طوال المدة الماضية الذي صدر عام 2016.

وأدين الضابط الذي لم تدل الصحيفة بأي معلومات شخصية عنه، بالابتزاز الجنسي والاحتيال وخيانة الأمانة إضافة إلى تجاوز صلاحياته بدرجة تشكل خطرا على أمن إسرائيل.

وارتكب الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الجرائم بين عامي 2013-2014.

يذكر أن جهاز الإدارة المدنية هو ذراع الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أنه الجهة المسؤولة عن التواصل مع الفلسطينيين.