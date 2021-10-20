احتجاجات رافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية والشرطة تغلق الطرق

أغلقت قوات الأمن العراقية، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط بغداد، وجسر الطابقين المؤدي إليها بالكامل، بالتزامن مع خروج احتجاجات رافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية.

ومنعت قوات الأمن المكلفة بحماية المنطقة الخضراء المواطنين من الدخول إلى المنطقة باستثناء حاملي التصاريح، جاء هذا الإغلاق بالتزامن مع اعتصام المئات من أنصار الأحزاب السياسية الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابيات البرلمانية أمام بوابات المنطقة.

وتضم المنطقة الخضراء شديدة التحصين مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وشهدت بغداد وعدة محافظات عراقية احتجاجات متفرقة لأنصار القوى والفصائل المعترضة على نتائج الانتخابات خلال الأيام القليلة الماضية، والتي عقدت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكانت قوى شيعية حذرت يوم الأربعاء الماضي، من المضي بهذه النتائج يهدد السلم الأهلي بالبلاد، ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي.