الرئيس اللبناني يبحث مع مسؤول أمريكي ترسيم حدود لبنان البحرية مع إسرائيل

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، مع مسؤول أمريكي بارز "التوجهات المقبلة" في ملف التفاوض غير المباشر مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية.

جاء ذلك خلال استقباله كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة أموس هوكشتاين، الوسيط الجديد في عملية التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في قصر بعبدا شرقي بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وأفاد البيان أن "الطرفين عرضا مسار عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية والتوجهات المقبلة في هذا الملف" دون ذكر تفاصيل إضافية بهذا الخصوص.

كما التقى المسؤول الأمريكي رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق ما نشرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وحسب المصدر، قال بري: "إننا أمام فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات في الناقورة مع المساعي الأمريكية الجديدة التي تبذل في هذا الاطار".

والتقى هوكشتاين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وقائد الجيش جوزيف عون، وفق ذات المصدر، حيث تناولت اللقاءات ذات الملف.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أممية وأمريكية، حيث عقدت 5 جولات محادثات، آخرها في 4 مايو/ أيار الماضي.

وكان الوفد اللبناني قدم خلال إحدى جلسات المحادثات، خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم، إضافيا للبنان، وهو ما ترفضه إسرائيل، فيما لا تزال المفاوضات معلقة منذ ذلك الحين.

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كلم، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها تبلغ 2290 كلم.