بغداد تسلم الرياض 15 معتقلاً سعودياً بعد انتهاء محكوميتهم

أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات بوزارة الداخلية العراقية، أن بغداد سلمت اليوم الأربعاء 15 معتقلا سعوديا بعد انتهاء فترة محكوميتهم في سجون العراق.

ونشرت صحيفة "الصباح" الرسمية ذلك عن مدير الدائرة رياض الكعبي، مضيفة أنه لا يوجد إحصاء رسمي عن عدد المعتقلين السعوديين في السجون العراقية، غير أن العشرات منهم دخلوا العراق بشكل غير رسمي، للانضمام إلى الجماعات المسلحة مثل تنظيم القاعدة لقتال القوات الأمريكية آنذاك.

وقال الكعبي إنه تم ترحيل 156 طفلا من أبناء مقاتلي تنظيم داعش من أمهات أجنبيات، وفقا لقرار قضائي دون الكشف عن الدول التي رحلوا إليها ولا التوقيتات الزمنية.

واعتقلت القوات العراقية آلاف المسلحين في الحرب التي شهدتها البلاد بين 2014-2017 بينهم مئات الأجانب من جنسيات مختلفة، وانتهت الحرب بخسارة التنظيم الإرهابي جميع الأراضي التي سيطر عليها.