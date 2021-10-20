تطبيع على سطح القمر.. توقيع اتفاقيات جديدة بين إسرائيل والإمارات

توقع إسرائيل والإمارات، اليوم الأربعاء، اتفاقاً جديداً في مجال الفضاء يشمل إطلاقاً مشتركاً للمهمة الفضائية الإسرائيلية الثانية إلى القمر، "بريشيت 2" أي التكوين 2، في إشارة إلى أول أسفار التوراة، وذلك في عام 2024.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية أوريت فاركاش هكوهين، التقت مع نظيرتها الإماراتية سارة الأميري يوم أمس الثلاثاء بإمارة دبي، في زيارة هي الأولى من نوعها.

ومن المفترض أن توقع الوزيرتان في معرض "إكسبو 2020 دبي"، اتفاقا فريدا بين البلدين في مجال الفضاء، يقضي بتنفيذ مشاريع فضائية مشتركة، بما في ذلك تطوير تقنيات الفضاء والأقمار الصناعية وأنظمة أبحاث الفضاء مثل الروبوتات والمركبات والأنظمة البصرية والبرامج التعليمية.

وأضافت الصحيفة أن التوقيع الذي سيتم اليوم لا يتضمن فقط اتفاقية إطارية بين البلدين للتعاون بين وكالتي الفضاء، ولكن أيضا مذكرة تفاهم لعدة مشاريع محددة يجري تنفيذها منذ شهور.

ووفق ما نشرته الصحيفة، فإن الغرض من الرحلة هو هبوط مركبتين فضائيتين، إحداهما على الجانب البعيد من القمر، إضافة إلى أن تدور المركبة الأم حول القمر لمدة 5 سنوات تقريبا.

مشيرة إلى أنه خلال المهمة المذكورة سيتم رفع علمي إسرائيل والإمارات معا على سطح القمر.

وفي 2019 أطلقت إسرائيل أول مهمة فضائية تحت عنوان "بريشت 1" إلا أن المركبة تحطمت أثناء محاولتها الهبوط على سطح القمر، لتفشل في أن تكون رابع دولة تحقق هذا الإنجاز بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا والصين.

ووقعت كلا من الإمارات وإسرائيل اتفاقية لتطبيع العلاقات بينها في منتصف سبتمبر/أيلول 2020 برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وخلال تلك الفترة أبرمت البلدين عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة.