قتلى وجرحى في قصف مدفعي من مواقع النظام السوري على أريحا شمالي سوريا

قصفت مدفعية النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران مدينة أريحا في ريف إدلب الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد شمالي البلاد، ما أسفر عن قتل 10 مدنيين وأصيب 35 آخرون بجروح، في حصيلة أولية.

وقالت مصادر طبية من مستشفى مدينة أريحا لمراسل الأناضول الأربعاء، إن 10 مدنيين قتلوا وجرح 35 آخرون في حصيلة أولية للقصف.

وأعربت المصادر عن "تخوفها" من ارتفاع حصيلة القتلى بسبب العدد الكبير للجرحى وخطورة إصاباتهم.

ويتزامن القصف مع انعقاد الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في مقر الأمم المتحدة في جنيف، ضمن إطار الحل السياسي للأزمة الممتدة منذ العام 2011.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/ آذار 2020.