مصرع 19 شخصا بحادث سير "مروع" غرب القاهرة

ارتفع ضحايا حادث سير غرب العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، إلى 19 قتيلا، وفق إعلام محلي.

وأفادت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة عبر موقعها الإلكتروني بأن 19 شخصا لقوا مصرعهم إثر تصادم شاحنة مع حافلة ركاب على طريق سريع بين محافظتي 6 أكتوبر والفيوم غرب القاهرة.

فيما أفادت صحيفة "المصري اليوم" (خاصة) بأنه تم إيداع الضحايا في 3 مستشفيات حكومية غربي القاهرة، لافتة إلى أنه لم ينجو من الحادث أحد، حيث لقى سائق الشاحنة وكل ركاب الحافلة مع سائقها مصرعهم.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت صحيفة "اليوم السابع" المحلية (خاصة) بمصرع 17 إثر ذلك التصادم، لافتة إلى أن سيارات الإسعاف انتقلت إلى مكان الحادث، ونقلت الضحايا.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل بشأن سبب الحادث، فيما لم يصدر بيان من وزارة الصحة بالخصوص حتى الساعة 16:00ت.غ.

وتتكرر حوادث السير في مصر لأسباب أبرزها التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسط إجراءات حكومية منذ سنوات بتدشين طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الحوادث.