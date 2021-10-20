13 قتيلاً على الأقل في تفجير حافلة عسكرية وسط دمشق

قتل 13 شخصاً على الأقل في تفجير استهدف حافلة عسكرية في دمشق صباح الأربعاء، وفق ما ذكر إعلام النظام السوري.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن "تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة مبيت عند جسر الرئيس في دمشق"، مشيرة الى أن "الحصيلة الأولية للتفجير الإرهابي 13 شهيداً وثلاثة جرحى".

وبثّت وكالة سانا صوراً تظهر حافلة محترقة، وذكرت أنّ وحدات الهندسة فككت "عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير".

وخلال سنوات النزاع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات، شهدت دمشق إنفجارات ضخمة اسفرت عن عشرات القتلى.

وإن كانت التفجيرات الضخمة تراجعت إلى حد كبير في دمشق، إلا أن العاصمة السورية لا تزال تشهد بفترات متباعدة تفجيرات محدودة بعبوات ناسفة.

وتسبب النزاع في سوريا منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وتسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.