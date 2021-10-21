السفير القطري بمصر: نرغب في زيادة الاستثمارات ومصر شريك تجاري هام

عبر السفير القطري في مصر سالم بن مبارك آل شافي، عن رغبة بلاده في زيادة الاستثمارات بالقاهرة وإزالة أي عقبات تحول دون ذلك.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، بمقر الوزارة، وبحث اللقاء واقع الاستثمار بين البلدين، والعمل على خلق بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين القطريين، مؤكدا أن مصر شريك تجاري هام لبلاده.

ووفق ما نشرته السفارة القطرية بالقاهرة على موقع تويتر، فإن جهاز قطر للاستثمار بمصر لديه استثمارات تقدر ب 3.317 مليار دولار، كما ارتفع عدد الشركات المصرية العاملة بقطر خلال 2020 بنسبة 14 بالمئة مقارنة بعام 2017.

وتسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 15 سبتمبر/أيلول الماضي أوراق اعتماد سالم بن مبارك آل شافي، سفيراً فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى القاهرة، وهو يتمتع بصلاحيات قانونية موسعة تشمل توقيع اتفاقيات باسم الدولة والهيئة التي يمثلها وهو ما لا يحق للسفير العادي.

وتأثرت العلاقات المصرية القطرية بشكل سلبي منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017 ، حين قطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقتها مع قطر، لكنها شهدت خطوات عودة إيجابية بعد توقيع "بيان العلا" بالسعودية في يناير/كانون الثاني الماضي.