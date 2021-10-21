المنقوش: الحكومة ملتزمة بسيادة واستقلال ليبيا

قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الخميس، إن حكومة بلادها ملتزمة بسيادة ليبيا واستقلالها، والرفض القاطع للتدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته المنقوش مع نظيرها الكويتي أحمد ناصر الصباح، في العاصمة طرابلس، عقب انتهاء المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا.

وقالت المنقوش: "الحكومة ملتزمة بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ورفضها القاطع للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية، وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى".

وأضافت: "ملتزمون بتنفيذ جميع القرارات الدولية ومنها نتائج مؤتمري برلين، وخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي".

بدوره قال وزير الخارجية الكويتي إن مشاركة بلاده في مؤتمر دعم استقرار ليبيا تأتي لاستتباب الأمن والاستقرار بها، مشيدا بجهود اللجنة العسكرية "5+5".

وفي وقت سابق الخميس، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس، بمشاركة ممثلي 27 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية.